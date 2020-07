Obispo de Texas sobre la Misa en Latín: “Está tan claro que esta liturgia no se trata de nosotros, se trata completamente de él”

por INFOVATICANA | 22 julio, 2020

Lo dijo el obispo de Tyler, Texas, Joseph Strickland, en una entrevista publicada en inglés en National Catholic Register y traducida al español por Secretum Meum Mihi. El prelado habla sobre lo que le inspiró a celebrar la forma extraordinaria de la Misa el 11 de Junio.

Antes de Enero, el obispo Joseph Strickland de Tyler, Texas, solo había asistido a una Misa Tradicional en Latín una vez y nunca había dicho las palabras de la consagración en Latín en los 35 años de su sacerdocio.

Cambió todo eso de manera dramática, celebrando su primera Misa en la forma extraordinaria el 11 de Junio, solemnidad del Corpus Christi en el calendario de la Iglesia seguido por los católicos tradicionales.

Explicó que su atracción por la Misa en Tradicional Latín era parte de un “viaje espiritual” que centraba cada vez más y más su vida en la Eucaristía, y desde este enfoque surgió su dedicación del año 2020 al Santísimo Sacramento.

A pesar de los desafíos que enfrenta, con sus obligaciones como obispo en una diócesis en crecimiento, el Obispo Strickland estaba decidido a aprender la Misa Tradicional en latín “desde cero”.

Conocido por ser directo y franco, especialmente en su compromiso con las redes sociales y su apostolado con los medios, St. Philip Institute [el Instituto San Felipe], el obispo Strickland explica el impacto de este “viaje espiritual”, compartiendo una profunda gracia que recibió durante la consagración eucarística en su primer Misa en Latín y un mensaje para las comunidades que abrazan la Misa tradicional en Latín.

Entiendo que el 11 de junio fue la primera vez en su sacerdocio que celebró la tradicional Misa en Latín. ¿Por qué es eso?

Es una larga historia. Ingresé al seminario en 1977, a la edad de 18; y para entonces, la Misa en Latín había quedado prácticamente relegada a la historia. No se hablaba del rito, no se aludía, no se estudiaba, simplemente se fue.

Crecí en una muy pequeña iglesia misionera de Glenmary, y el primer recuerdo que tengo de ir a misa fue en el Ayuntamiento de Atlanta, Texas, el cual estábamos usando temporalmente… Mis primeros recuerdos deben ser a principios de los años 60 —probablemente del 63, 64— así que la liturgia fue muy informal. No tengo recuerdo la Misa en Latín.

Fui al seminario en 1977 en Dallas —una universidad católica bastante sólida; y a Holy Trinity Seminary [seminario de la Santísima Trinidad]— lo que se consideraba un seminario conservador de ocho años. Creo que obtuve una buena base, pero nunca asistí a una Misa en Latín.

La mayor parte de mis años como sacerdote —muchos de ellos— los pasé aquí mismo, en la catedral de Tyler, y realmente comencé a comprender el deseo por el Latín tradicional y la liturgia con Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI. Estaba trabajando con mi predecesor, el obispo Álvaro Corrada del Río, quien, por supuesto, sabía de la Misa en Latín. … Una vez que se estableció el motu proprio y nos animaron a hacer disponible la Misa en Latín, hicimos esto: su secretario era un sacerdote de la FSSP [Fraternidad Sacerdotal de San Pedro], así que sé que estaba cómodo con el rito. Eligió traer la fraternidad para establecer una pequeña comunidad aquí, y, nuevamente, fue muy extraño para mí. Entonces, cuando se acercaban a la catedral —y esto suena tan peyorativo ahora— me encontraba a menudo diciendo: “Oh, aquí vienen esas personas”. Por supuesto, me animaron a ser acogedor e incitante como rector de la catedral. Más tarde establecerían su parroquia, St. Joseph the Worker [San José Obrero], y una de las primeras cosas que hice como obispo fue celebrar para ellos la confirmación en Latín. Eso fue un poco diferente para mí, celebrar una confirmación fuera de la Misa, como se hace en el rito tradicional. ¡Bromeaban que mi latín tuviera acento español!

¿Qué cambió? ¿Qué lo impulsó a aprender la forma extraordinaria?

He sido obispo siete años y medio, y tenemos sacerdotes y seminaristas que han expresado su interés en la forma extraordinaria, junto con familias —familias jóvenes— que participan y van a las parroquias de la fraternidad. Cada vez más y más, encontré personas que expresaban sus deseos de permitir la misa en latín, y, por supuesto, lo hice, siguiendo el motu proprio. Me encontré a mí mismo, cada vez más, dándome cuenta de la Misa en Latín y del atractivo de la gente, que no era esta anticuada y negativa cosa que debía permanecer enterrada. Los escritos de Benedicto XVI, Summorum Pontificum y El espíritu de la Liturgia, los cuales leí, y ser sinceramente atrapado rezando en adoración [Eucarística], me ayudaron a profundizar mi apreciación. La adoración se ha convertido en el centro de mi vida como obispo, de hecho. Trato de adorar al Santísimo Sacramento por las mañanas y por las tardes todos los días que puedo, tanto como puedo.

¿Fue la adoración de la Eucaristía lo que te atrajo a la forma extraordinaria de la Misa, entonces?

Absolutamente. Orar ante Cristo en el Santísimo Sacramento me atrajo a este rito. Creo que mi vida espiritual se ha disparado desde que me convertí en obispo y especialmente porque he centrado mi atención en nuestro Señor Eucarístico. Sabe Usted, trato de adorar dos veces al día, para acompañar mis oraciones matutinas y vespertinas, y el Oficio [Divino] puede ser bastante largo. Sin embargo, encuentro que ahora rezo los Salmos como si estuviera hablando con él. He hecho de los Salmos mi propia oración personal.

Lo que experimenté fue que este rito se enfoca mucho en él. Entienda que, antes de enero de este año, ni siquiera había leído las oraciones de la forma extraordinaria. Estaba literalmente empezando desde cero. Lo que provocó eso fue mi declaración anterior de que este año sería un “Año de la Eucaristía” en mi diócesis. Honestamente, todo esto se ha estado construyendo para mí, desde que comencé a ser obispo, pero fue esa declaración justo cuando comenzó Adviento el año pasado, y que alenté el enfoque en la Eucaristía de diferentes maneras, como las procesiones y la adoración. Ya había determinado —realmente alentado, porque nunca fuerzo, sino que lo alenté— en la fiesta del Corpus Christi a tener procesiones eucarísticas. La mayoría de los sacerdotes lo han hecho, incluso con la locura con el coronavirus. Esto puede considerarse “vieja escuela”, pero mire, es él. ¿Por qué no querríamos celebrarlo en las calles, en nuestras vidas, en su fiesta?

Entonces, durante todo el Adviento, estaba orando, y este deseo siguió creciendo. Quería hacer algo para honrar a Jesucristo. Seguí pensando en tratar de aprender la Misa tradicional en Latín para la tradicional fiesta del Corpus Christi. Me seguía diciendo a mí mismo: “¡Puedo hacer esto!” Más tarde supe que si un obispo dice la Misa en Latín, siempre es una misa pontifical, donde el obispo siempre representa a su pueblo. Es intenso. Si conociera a “Joe Strickland”, un niño del campo de Texas, sabría que “este tipo es simple”. No le gustan esas cosas complicadas. Sin embargo, lo veo y lo deseo para él. Está tan claro que esta liturgia no se trata de nosotros, se trata completamente de él. Quiero honrarlo

Cuénteme cómo comenzó a aprender el rito y lo que encontró más desafiante. ¿Tuvo ayuda?

Entonces, originalmente, íbamos a hacer la misa pontifical, pero simplemente no teníamos el personal, tuve que confiar en mis sacerdotes y en algunos seminaristas para que me ayudaran. Para hacerlo correctamente, y eso es en lo que insisto: lo hacemos según el libro, incluso hasta los zapatos, las vestimentas, todo.

Uno de nuestros sacerdotes, el padre Joshua Neu, que fue ordenado hace cinco años, está familiarizado con ambos ritos. Me enseñó desde el principio. Él sabía lo que necesitábamos, e incluso me ayudó con el muy difícil Latín. Para ser honesto, para ustedes, sacerdotes e incluso obispos que consideran esto, a veces es como tomar un curso académico; tendrás tarea. Al principio requiere concentración y esfuerzo, pero descubrirás que hay tanta gracia involucrada. Vale la pena aprenderlo.

Hay muchos recursos por ahí. Leí este libro, Treasure and Tradition [Tesoro y Tradición] —y es para todos— y te lleva a través de la Misa con gran detalle. El blog del padre John Zuhlsdorf tiene muchas publicaciones sobre el aprendizaje de la liturgia y ciertas oraciones. Vi muchos videos de YouTube, algunos publicados por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Hay tantos recursos por ahí.

¿Alguna vez se sintió abrumado por la complejidad de las rúbricas y el lenguaje de la Misa tradicional en Latín? Si es así, ¿qué le aconsejaría a otros sacerdotes y obispos que deseen aprender?

Tal como el Padre Neu y otros me dijeron, yo les digo: está bien sentirse un poco abrumado al principio, pero puede y debe hacerlo. Yo todavía necesitaba ayuda, y a veces el padre Neu tenía que ayudarme a señalar dónde estaba; pero, realmente, eso también es lo que se supone que deben hacer estos sacerdotes y diáconos cuando asisten a Misa. Diré que estoy un poco nervioso al decir la secuencia del Corpus Christi, pero el padre incluso me ayudó enseñándome a decirlo usando un tempo. Se sintió como un viaje espiritual para mí. Siempre he tratado de decir la forma ordinaria con reverencia, lenta y decididamente. No fui entrenado de esa manera, pero fue instinto. Tengo que decir que debe ser una gracia, porque incluso cuando era joven realmente creía en la Verdadera Presencia.

No hay razón para que la forma ordinaria no pueda ser reverente: ¡es él! Puede haber habido manipulación en el pasado, pero podemos y debemos volver a la reverencia porque la Misa nunca ha sido otra cosa que sobre él. Esa es realmente la misión en la que estoy, llevar ambas liturgias a la comprensión de la reverencia y enfocarnos en la Eucaristía. Pienso en ello, en cierto sentido, como la música. La forma en que lo describo es que la forma ordinaria es como la “melodía básica” de una sinfonía. Es reconocible. La forma extraordinaria es la misma melodía acompañada por la orquesta completa.

No es tan fácil, probablemente, describirlo. Continuó creciendo durante todo el proceso, esta sensación de asombro y temor. Por supuesto, había escuchado muchos de los términos en Latín antes, pero realmente no sabía cómo encajaban tan profundamente en la forma extraordinaria. Es casi como si hubieran faltado algunas piezas en un rompecabezas, y sólo me di cuenta de que lo estaban cuando finalmente dije la Misa. La comprensión que Usted obtiene como sacerdote, del significado profundo de estas oraciones, de estas palabras, puedo entenderlo ahora de manera profunda. Como dije, esta liturgia se trata de él, de adorar a Dios. Se trata del Hijo de Dios que baja del cielo, que desciende al altar para tomar la forma de pan y vino; y todo se trata de Dios. Puede ver en él de dónde se ha tomado la “línea de melodía” del Novus Ordo, pero Usted está atrapado en el esplendor, aquí, de la “orquesta” completa. No hay nada más que asombro. Solo la belleza del corporal y la forma como se trata la Hostia y el cáliz, y tengo que decir [pausa larga, llena de emoción], apenas podía decir las palabras de la consagración porque me llené de emoción, me impresionaron tanto esas palabras. Gracias a Dios solo debemos susurrarlas en este rito, porque no estoy seguro de haber podido hablar por encima de ese susurro, tan sorprendido que estaba en la profundidad. Era la primera vez en mi vida que había dicho esas palabras en Latín, y apenas podía pronunciarlas. Es indescriptible, de verdad.

¿Tiene un mensaje para las comunidades que abrazan la Misa tradicional en Latín?

En mi homilía [11 de junio, le dije a la comunidad presente], tenemos que recordar a quién vamos a adorar, a quién vamos a [recibir]. La Misa se está moviendo hacia su encuentro, Él viniendo a nosotros.

Animo a los que asisten a la forma extraordinaria … a considerar ir a una Misa Novus Ordo para dar testimonio de la reverencia a la liturgia y a nuestro Bendito Señor en la Eucaristía.

Creo que la Iglesia debe superar estos grupos y sectas formados por humanos, porque, francamente, todo eso se ha convertido en un obstáculo y una distracción. Lo Divino nos encuentra allí, en el altar, pero, mientras tanto, nos hemos estado mordiendo y destrozando mutuamente, ¿y cuáles son los frutos de esto? Este no es el Espíritu Santo, esta división.

Animo a aquellos en las congregaciones tradicionales a recordar por qué aman la liturgia, por qué y cómo la reverencia apunta a Él. … Existe una gran oportunidad para dar un ejemplo de reverencia simple y alegre en la forma extraordinaria. Esa sensación de asombro que experimenté debería ser experimentada por todos. Entiendo que puede serlo para algunos que asisten a estas Misas Latinas tradicionales; La falta de reverencia que han experimentado [en la forma ordinaria] e incluso la posible persecución de aquellos dentro de la Iglesia por su reverencia, ha causado una respuesta reaccionaria. Pero los frutos de la discordia, la división, el sectarismo, el elitismo, incluso el orgullo espiritual: estos no pueden ser de la liturgia, es totalmente humano, reaccionario. Creo que aquí es donde se infiltra el diablo, distrayendo a esta comunidad del enfoque en Jesús para enfocarse en el ritual, en el legalismo e incluso en el elitismo. Es un engaño sutil.

Me duele decir esto, pero creo parte de mi vacilación en aprender cómo decir la forma extraordinaria vino de mi experiencia con la comunidad que asiste. Si experimenté esto, sé que otros también lo han hecho. Animaría a aquellos en estas comunidades a orar y reflexionar sobre las palabras de San Pablo a los Gálatas, Capítulo 5: 22-23. Mediten, especialmente porque tienen mucho tesoro de gracia para compartir, sobre lo que Jesús advirtió, en Lucas 12:48. Pregúntense: “¿Mis acciones, palabras y actitud son realmente un reflejo de los frutos de la Misa de los Tiempos, o podría estar impidiendo que otros deseen saber más?”

Después de lo que he experimentado, como obispo, no puedo evitar alentar a todos a encontrarse maravillados con Jesús, dentro de la belleza de la forma extraordinaria de la Misa.

Publicado por Bree A. Dail en el National Catholic Register. Traducido al español por Secretum Meum Mihi.