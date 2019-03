Mientras San Benito de Nursia combatió el paganismo el apóstata Bergoglio promueve la idolatría

San Benito de Nursia combatió a los ídolos paganos, Bergoglio en cambio en rebelión contra Dios promueve el marxismo cultural y la idolatría.



Cura villero, Pepe Di Paola promueve el culto pagano al ❛Gauchito Gil❜ apoyado por Bergoglio.

Bergoglio: “Para que sean respetados los pueblos indígenas amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia”.



Bergoglio blasfemó la Sangre de Jesucristo: “Por las venas de Jesús corre sangre pagana”

Bergoglio ‘bendiciendo’ ídolo pagano de las hojas de Coca de los indios argentinos de la Tupa Amaruc que utilizan para el culto pagano a la Pachamama.

Bergoglio violando el Primer Mandamiento y desobedeciendo el Mandato de Jesucristo de evangelizar a todas las Criaturas y bautizarlas para que se salven.

MEX. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (MÉXICO), 15/02/2016.- El papa Francisco (d) oficia una misa en San Cristóbal de las Casa, Chiapas (México) hoy, lunes 15 de febrero de 2016, con la participación de las comunidades indígenas de todo México. El papa Francisco denunció hoy con palabras muy duras en su misa en San Cristóbal de las Casas el trato a las comunidades indígenas que han sido “mareadas por el poder”, “despojadas de sus tierras” y “excluidas de la sociedad”. EFE/Ulises Ruiz Basurto

Vida de San Benito Abad Libro II de los Diálogos, de San Gregorio Magno.

MONTE CASINO

El fuerte llamado Casino está situado en la ladera de una alta montaña, que le acoge en su falda como un gran seno, y luego continúa elevándose hasta tres millas de altura, levantando su cumbre hacia el cielo. Hubo allí un templo antiquísimo, en el que según las costumbres de los antiguos paganos, el pueblo necio e ignorante daba culto a Apolo. A su alrededor había también bosques consagrados al culto de los demonios, donde todavía en aquel tiempo una multitud enloquecida de paganos ofrecía sacrificios sacrílegos. Cuando llegó allí el hombre de Dios, destrozó el ídolo, echó por tierra el ara y taló los bosques. Y en el mismo templo de Apolo construyó un oratorio en honor de san Martín, y donde había estado el altar de Apolo edificó un oratorio a san Juan. Además, con su predicación atraía a la fe a las gentes que habitaban en las cercanías.

Pero he aquí que el antiguo enemigo, no pudiendo sufrir estas cosas en silencio, se aparecía a los ojos del abad, no veladamente o en sueños, sino visiblemente, y con grandes clamores se quejaba de la violencia que tenía que padecer por su causa. Los hermanos, aunque oían su voz, no veían su figura. Pero el venerable abad contaba a sus discípulos cómo el antiguo enemigo se aparecía a sus ojos corporales horrible y envuelto en fuego y le amenazaba echando fuego por la boca y por los ojos. En efecto, todos oían lo que decía, porque primero le llamaba por su nombre, y como el hombre de Dios no le respondía nada, enseguida prorrumpía en ultrajes. Pues cuando gritaba: “¡Benito, Benito!”, y veía que éste nada respondía, a continuación añadía: “¡Maldito y no bendito! ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues?”.

San Benito de Nursia juzga la idea herética que tiene Bergoglio sobre la Pastoral que en lugar de buscar la conversión promueve y apoya el pecado mortal.

El monje debe odiar los vicios y reprender con moderación

Debe ser íntegro, moderado, indulgente y hacer siempre prevalecer la misericordia sobre la justicia, de suerte que a él le puedan tratar de la misma manera. Odiará los vicios, pero nunca dejará de amar a sus hermanos. Y cuando se vea obligado a reprenderles lo hará con moderación, según aquel principio: “No exagerar nada”, no sea que a fuerza de raspar la herrumbre se rompa el recipiente. Su propia flaqueza deberá estar siempre ante sus ojos y recordará que Dios no quiere que la caña cascada se rompa. Con esto no queremos decir que deba permitir el desarrollo de las malas costumbres. (San Benito de Nursia. Regla, cc. 2.64)

ORACIÓN PARA PEDIR LA PROTECCIÓN DE SAN BENITO

Santísimo confesor del Señor; Padre y jefe de los monjes, interceded por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente.

Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las asechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías.

Pídele al Señor, remedie nuestras necesidades espirituales, y corporales. Pídele también por el progreso de la santa Iglesia Católica; y porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así confiado en Tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo, cantar las eternas alabanzas. Amén.

Jesús, María y José os amo, salvad vidas, naciones y almas.

Rezar tres Padrenuestros, Avemarías y Glorias

Monja Benedictina: La nociva doctrina del hijo de perdición hará temblar la tierra.

Un terremoto destruye la Basílica de san Benito de Nursia, Italia Octubre 30 2016

“Nihil amori Christi praeponere”.

“No anteponer nada al amor de Cristo”.

De la Regla de San Benito.

“…sigamos sus caminos, tomando por guía el Evangelio.”

San Benito repite que nada debe preferir el monje al amor de Cristo y que nada antepongan absolutamente a Su divina Persona pues sólo Él puede conducirnos a la vida eterna.

EXORCISMO DE SAN BENITO

Cruz del Santo Padre Benito

mi Luz sea la Cruz Santa

no sea el demonio mi guía

apártate Satanás

no sugieras cosas vanas

pues maldad es lo que brindas

bebe tú mismo el veneno.

San Benito de Nursia intercede por nosotros.

Anuncios