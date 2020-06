Bergoglio apoya movimiento izquierdista financiado por Soros responsables de los disturbios civiles en Estados Unidos

CIUDAD DEL VATICANO (ChurchMilitant.com) – El Papa ha felicitado a un obispo americano por mostrar su solidaridad con el movimiento Black Lives Matter (BLM, financiado por Soros. El Proyecto Veritas dice que es “un movimiento revolucionario de milicias marxistas/anarquistas que busca derribar a los Estados Unidos por medio de la violencia y la intimidación”.) mientras que un funcionario del Vaticano ha comparado el racismo con el virus de Wuhan.

Francisco llamó el miércoles al ob. Mark Seitz de El Paso para felicitar al prelado de Texas por liderar una demostración pública de oración en solidaridad con BLM (la organización violenta Black Lives Matter). Mientras tanto, el prefecto del Consejo Pontificio para la Familia (PCF) el arzob homosexualista Vincenzo Paglia comparó el virus Wuhan con el racismo.



Llevando una máscara protectora y un cartel que decía “Las vidas negras importan” (BLM), dijo Seitz, “expresé al Santo Padre que sentía que era imperativo mostrar nuestra solidaridad con aquellos que están sufriendo”.



Seitz y un grupo de sacerdotes de su diócesis se arrodillaron durante nueve minutos de silencio en memoria de George Floyd.

El lunes, el arzob. Vincenzo Paglia dijo, “Yo compararía (el racismo) con el COVID-19, pero es un virus del espíritu, un virus cultural que, si no está aislado, se propaga rápidamente”. “No es suficiente con permanecer en silencio. Para evitar que el virus del racismo se multiplique, aquellos (que se oponen al racismo) también deben multiplicarse”.



El obispo Seitz sobre el aborto y la inmigración



En 2019, el político católico pro-aborto Robert Francis “Beto” O’Rourke, que reside en la diócesis de El Paso bajo el mandato de Seitz, le dijo al Dr. Christopher Manion que Seitz nunca condenó públicamente su historial 100% pro-aborto. Seitz le dijo a Manion cuando lo presionaron: “Me he reunido con el congresista O’Rourke en privado y le he expresado la posición de la Iglesia sobre el aborto, así como toda la gama de enseñanzas morales y sociales católicas”.



Beto también le dijo a Manion que Seitz había trabajado con él en temas de inmigración.



En julio de 2019, Seitz y el grupo de defensa Hope Border Institute pusieron en marcha un Fondo de Asistencia a los Refugiados Fronterizos para los migrantes en la frontera cerca de El Paso, pidiendo a los fieles que proporcionaran financiación directa.



Pero los críticos de Seitz y de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB) que apoya estas medidas, dicen que el amor por los refugiados es en realidad una captura de dinero.



“Necesitan extranjeros ilegales para llenar las iglesias”, dijo Steve Bannon. “Tienen un interés económico. Tienen un interés económico en la inmigración ilimitada, la inmigración ilegal ilimitada.”



En abril, Seitz intentó usar el virus Wuhan para liberar a los inmigrantes ilegales de los centros del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

“La fe y la razón nos dicen que lo correcto en este momento es protegerse mutuamente tomando medidas para el distanciamiento social”, dijo Seitz. Añadió que “el gobierno federal ya ha reconocido que esto es casi imposible en instalaciones como prisiones y centros de detención”.



El izquierdismo de Paglia

Paglia apareció en los titulares el año pasado por afirmar que es “herejía” decir que Judas Iscariote está en el Infierno, un a posición que ocupan unánimemente los santos, Padres y Doctores de la Iglesia.



En 2016, bajo el mandato de Paglia, el PCF publicó un proyecto titulado “El punto de encuentro”: Proyecto para la Formación Afectiva y Sexual”, que contradecía las enseñanzas de Pío XI, Pablo VI, Juan Pablo II e incluso declaraciones anteriores del PCF.

Durante el verano de 2019, Paglia revisó el Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, nombrando a dos profesores conocidos por su disconformidad con la enseñanza católica en temas como la homosexualidad y la anticoncepción.



Uno de esos profesores, el Padre Maurizio Chiodi (que apoya la anticoncepción) , dijo que “No excluiría que, bajo ciertas condiciones, la relación de una pareja homosexual es, para un sujeto, la forma más fructífera de vivir buenas relaciones”.



En enero, Paglia reiteró las palabras del Papa de que no puede haber compromiso en las enseñanzas de la Iglesia contra la eutanasia y el suicidio asistido. Pero un mes antes, en diciembre, dijo que tomaría la mano de alguien que eligiera el suicidio asistido.

“Acompañar, tomar de la mano a alguien que se está muriendo, es algo que todo fiel debe promover como debe promover una cultura que se oponga al suicidio asistido”.