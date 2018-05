Travesti argentino cometió sacrilegio en el Santuario de San Expedito durante su fiesta

El sacrilegio cometido por el famoso travesti Edgardo Luis Tagliani que se hace llamar Liz Tagliani y que se encuentra en una relación homosexual fue transmitido en vivo en el programa de Televisión “Cortá por Lozano” el 19 de abril de 2018 durante la fiesta patronal de San Expedito en la Parroquia y Santuario Nuestra Señora de Balvanera. La conductora, Verónica Lozano, invitó al travesti Tagliani al show como reportero de campo.

Una ministra de eucaristía fue entrevistada por el travesti Edgardo Luis Tagliani en el momento en que distribuía la Santa Eucaristía. El travesti dice que no sabe si puede comulgar y le pregunta a la sacrílega ministra quien lo conoce y desafiando las leyes de la Iglesia le dice claro por supuesto que puedes, la ministra de la Eucaristía procedió a dar sacrílegamente la comunión al travesti. El travesti se burló diciendo que no había confesado sus pecados y que no iba a desintegrarse y que estaba haciendo el lío que el Papa Francisco les había pedido que hicieran. Los responsables de este sacrilegio eucarístico son el párroco Walter Marchetti de la Iglesia Santuario de San Expedito en el Barrio Balvanera en Buenos Aires Argentina, el obispo de Buenos Aires Mario Aurelio Poli, sus auxiliar Gustavo Carrara, Enrique Eguía Seguí y por supuesto el Argentino Jorge Mario Bergoglio del que ambas personas se apoyaron para cometer el sacrilegio en vivo, quien también en Argentina permitió las comuniones sacrílegas a los sodomitas. El vídeo original contiene muchas escenas indecentes El Sacrilegio se puede ver 19.40 min

#310 – SACRILEGIO

“Como en todos los sagrados misterios… ninguno puede compararse con… la Eucaristía, así mismo no existe peor castigo proveniente de Dios al cual se le debe temer para crimen alguno, que para el uso profano o irreligioso que hagan los fieles de aquello que contenga… el mismísimo Autor y Fuente de santidad.” – Catecismo del Concilio de Trento (De Euch., v.i)

El lobby Gay está utilizando la devoción de San Expedito para engañar a los argentinos y promover la inclusión laboral gay.

Mensaje profético de la Virgen del Buen Suceso

La Sagrada Eucaristía será profanada y pisoteada

Peor aún se dará con la Sagrada Comunión: “¡Ay, cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Sagrada Eucaristía!… Mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas”.

Muchas naciones serán castigadas por los pecados de sacerdotes y religiosos

“Sabe aún que la Justicia Divina acostumbra descargar castigos terribles sobre naciones enteras, no tanto por los pecados del pueblo, cuanto por los de los sacerdotes y religiosos, porque estos últimos son llamados, por la perfección de su estado, a ser la sal de la Tierra, los maestros de la verdad y los pararrayos de la Ira Divina”.

Este travesti sodomita argentino Edgardo Luis Tagliani esta relacionado con la monja activista gay de Argentina Mónica Astorga Cremona fundadora de una ONG gay a la que Bergoglio le dio su apoyo dedicada a promover la homosexualidad, el travestismo, promueve la inclusión laboral gay para que la sociedad acepte la seudo identidad gay y la ideología de género en Argentina.

Los activistas homosexuales argentinos han estado apoyando al heresiarca Bergoglio en su apostasía, promoviendo abiertamente la homosexualidad y profanando las Iglesia y los sacramentos impunemente.

Noticia relacionada:

L. Boff: “El Papa Francisco es más liberal de lo que se piensa”

“Bergoglio aprobó que una pareja gay adoptara un niño”

Anuncios