Bergoglio pecó contra la fe al participar de un ritual pagano de adoración a la diosa de la fertilidad amazónica

Catecismo de Baltimore: 205 ¿Como un católico peca contra la fe? R/ un católico peca contra la fe por apostasía, herejía, por el indiferentismo religioso y por la participación en los cultos no católicos.

(Otro ángel) gritó con potente voz diciendo: «¡Cayó, cayó la Gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables.”

— Apocalipsis, 18:2- Biblia Católica Online

es.news La estatua de madera de la Pachamama, omnipresente en el Sínodo, es “simplemente una estatua femenina que representa la vida”, trató de engañar al público Paolo Ruffini, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, durante la conferencia de prensa del Sínodo, llevada a cabo el 16 de octubre.

Ruffini prometió “conseguir información” sobre el artista y sobre el significado de la ídola con los pechos desnudos, la cual se veía exactamente como cualquier otra estatua de la diosa andina Pachamama (fotografiada a la derecha).

Como “opinión personal”, Ruffini dijo que “buscar símbolos paganos en la estatua es ver el mal donde no hay mal”. Acusando implícitamente al Vaticano de ambigüedad él sugiere que “algunas cosas en la historia tienen muchas interpretaciones”.

El padre Giacomo Costa SJ afirmó que él nunca vio la estatua, pero sin embargo la interpretó como una “mujer indígena que lleva vida y representa la vida”. Insistió diciendo que la figura “no es ni sagrada ni pagana”.

¿Pero cómo explican Ruffini y Costa el hecho que la estatua fue adorada con postraciones, honrada en [la basílica de] San Pedro con himnos y llevada en procesión a la sala del Sínodo sobre los hombres de “obispos” (ver vídeo debajo)?

El Canon 1364 dice que aquellos que practican la idolatría se separan inmediatamente de la Iglesia sin que sea necesaria ninguna declaración de ningún Obispo o tribunal o Sínodo para determinarlo.

Estos apostatas marxistas también utilizan para sus cultos paganos otras versiones de los ídolos de la fertilidad Pachamama y Pachapapa .

En esta imagen del Internet pueden ver una versión del ídolo pagano de la fertilidad masculino llamado Pachapapa, cuyo órgano genital está de lado.

Fue idea del REPAM

El seglar curial indicó que el acto sincrético celebrado en el Vaticano fue «organizado por la REPAM con el Movimiento Católico para el Clima» y recordó que nadie ha dicho que la estatua representa «a la Virgen María»

El P. Giacomo Costa, sacerdote jesuita que forma parte del equipo de información del Sínodo y que siempre está presente en las ruedas de prensa diarias en la Sala Stampa, dijo que la imagen «no es nada sagrado. Es una indígena que porta la vida, que representa la vida. No es la Virgen María ¿Quién ha dicho que es la Virgen María?».

Lo cierto es que la imagen está presente en los ritos indígenas -por tanto paganos- que se celebran a diario en la iglesia romana de Santa María en Traspontina, situada en la Via de la Conciliazione a pocos metros del Vaticano.

ACI Prensa Fuentes de REPAM indicaron a ACI Prensa que la imagen no es “Nuestra Señora de la Amazonía” como se dijo el 4 de octubre a través del canal de YouTube de Vatican News en portugués, pero otra fuente de la misma organización comentó que al principio no se pensó de esa forma pero que ahora algunos la han comenzado a reconocer como una advocación mariana.

Reprendemos a esos marxistas que como los astutos santeros quieren ocultar su apostasía y paganismo bajo la máscara de una devoción sacrílega blasfema.

Recordemos hermanos católicos que San Luis de Montfort advirtió contra las falsas devociones marianas: “Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo”

Los mismos apostatas marxistas se contradicen supuestamente ellos son los misioneros de los indios y no saben que explicación darle para justificar el ritual pagano de ADORACIÓN al ídolo pagano amazónico. Claro están atrapados si dicen que SÍ es una blasfemia contra la Virgen mas un acto de idolatría. Si dicen que NO es paganismo e idolatría que en ambos casos representa un acto de apostasía del anti Papa Bergoglio y sus cómplices.

Con el ritual pagano del árbol Bergoglio adoró al ídolo de la Pachamama el primer Viernes del mes, día de la semana que los paganos has escogido para adorarla.

Santo Tomás de Aquino comentando sobre Romanos 1 señala que los sodomitas son idolatras :

(Rm 6,23): El salario del pecado es la muerte. Todos sus dones serán quemados al fuego (Miq 1,7). Y es de notarse que muy razonablemente les asigna el Apóstol a los vicios contra natura, que son gravísimos entre los pecados carnales, la pena de la idolatría (…)

Bergoglio ha participado formalmente en la adoración pagana en el Jardín del Vaticano

Cómo Bergoglio acaba de engañar a millones de católicos para que acepten 3 herejías

Querido Sacerdotes y hermanos católicos después de que Bergoglio violó públicamente el Primer Mandamiento al participar en un ritual pagano de ADORACIÓN a la diosa amazónica por lo menos ahora ustedes (que no nos creían cuando les afirmábamos que Bergoglio no es papa porque ya era un hereje, cismático apostata en Argentina y estaba descalificado para ser papa como lo enseña el Magisterio de la Iglesia) deberían entonces empezar a llamar a Bergoglio “Papa herético” PERO debido a que esto significa negar el dogma del Papado y creer la herejía de que un papa puede ser hereje lo cual significa que el que profese esa creencia es un hereje entonces ustedes por lo menos debería de dejar de llamarlo Papa. Si ustedes no nos creen entonces créanle a San Roberto de Belarmino, a San Francisco de Sales y a San Antonino:

San Roberto Belarmino, cardenal y Doctor de la Iglesia, De Romano Pontifice, II, 30: “Un papa que se manifieste hereje, por ese mismo hecho (per se) cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la enseñanza de todos los Padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción”.

San Francisco de Sales (s. XVII), La Controversia Católica, Ed. inglesa,pp. 305-306: “Ahora, cuando él [el papa] es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia…”.

San Antonino (1459): “En el caso en que el papa se convirtiera en un hereje, se encontraría, por ese solo hecho y sin ninguna otra sentencia, separado de la Iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede, siempre y cuando se mantenga separado, ser cabeza de la misma entidad de la que fue cortada. Por lo tanto, un papa que se separara de la Iglesia por la herejía, por ese mismo hecho en sí, dejaría de ser la cabeza de la Iglesia. No puede ser un hereje y permanecer siendo papa, porque, desde que está fuera de la Iglesia, no puede poseer las llaves de la Iglesia” (Summa Theologica, citado en Actes de Vatican I. V. Frond pub.)

Nuestra Iglesia católica también enseña que no se puede mencionar el nombre de los herejes en el canon de la Misa. Todos los sacerdotes fieles deben de dejar de mencionar al HERESIARCA Bergoglio en la Misa. La Iglesia no solamente castiga a los herejes con la pena de excomunión automática sino también a sus cómplices. Sobre Bergoglio y sus cómplices recae el anatema bíblico.

