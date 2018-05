Un Papa no tiene una personalidad dividida como insinúa Voris. El Papa siempre debe confirmar a los fieles en la fe no puede llevar a miles de personas al pecado o al error

The Tenth Crusade

Voy a explicar por qué dividir a un Papa en dos personalidades para disculpar su malversación espiritual, malversación y falta de buena conducta es un mandado de tontos…

Pero, en lugar de dejarlo claro, Voris trata de convencer a la gente de que cuando el Papa lleva a los católicos al pecado y al error, todos debemos sentirnos aliviados de que no está robando a nuestros familiares su salvación en su papel oficial de Papa.

El hombre que es el Papa actual está equivocado en su opinión muy personal, muy falible presentada como un simple hombre, y no como Papa. Dios no hace a las personas homosexuales, y esa persona no nace así.

Jorge Bergoglio está equivocado … Si Bergoglio, el hombre, no Francisco el Papa, realmente dijo eso … Así que seamos claros aquí. La opinión del hombre Jorge Bergoglio no significa absolutamente nada en este sentido. Él no es un psicólogo …

Escuche, el papel del Papa no es un trabajo. No hay una hora o nanosegundo cuando un Papa está fuera del reloj. Cuando está en pijama, él es el Papa. Cuando él está en la ducha, él es el Papa. Un Papa es un Papa 24/7.

El papel de un Papa es parental. Al igual que una madre nunca podría estar en el mismo roll que sus hijos, hacer o decir algo que los dañe, y luego sugerir que no dañó a su hijo en su papel de madre.

Si un Papa comienza a hablar y después de haber terminado, cientos de miles de personas no catequizadas creen que Dios crea la depravación sexual y le gusta, está lastimando a la gente. Algunos de ellos irreparablemente.

Es absolutamente absurdo sugerir que la pérdida de la salvación es menos dolorosa porque de alguna manera no fue el Papa cuando lo dijo.

EL PASADO HERÉTICO DE BERGOGLIO ES EL PRESENTE DE FRANCISCO

Lector de la misa sacrílega de Bergoglio un activista Gay al que luego Bergoglio recibió en el Vaticano y le pidió que orara él.