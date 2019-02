Aparece muerta la actriz Natacha Jaitt que acusó a Gustavo Vera de tráfico sexual y a Bergoglio de encubrir a los pedófilos. Sus familiares sospechan que fue asesinada

by Christine Niles, M.St. (Oxon.), J.D. • ChurchMilitant.com • February 23, 2019

Informante argentina encontrada muerta: la familia sospecta de asesinato

Natacha Jaitt acusó a un amigo cercano del Papa Francisco de tráfico sexual

BUENOS AIRES

La misteriosa muerte de una informante en Argentina está impulsando a los familiares a exigir una investigación sobre lo que sospechan que es un asesinato.Natacha Jaitt, una modelo y actriz, había estado trabajando para exponer lo que ella decía que era un círculo sexual pedófilo entre las celebridades y las élites. A las 2 a.m. del sábado, su cuerpo desnudo fue encontrado en la cama de una habitación en el hotel Xanadu en Villa La Ñata en la ciudad de Benavidez. Dos hombres fueron interrogados en la escena: Guillermo Riconi, de 47 años, dueño de la Villa, y Raul Velaztiqui, de 48 años, productor de cine y el que llamó a la policía para encontrar su cuerpo. El informe de la autopsia afirmó que la causa de la muerte fue “insuficiencia cardíaca-respiratoria (insuficiencia multiorgánica) que llevó a un edema pulmonar”.

La autopsia también reveló rastros de cocaína en sus fosas nasales.Según la revista Clarín :Un vehículo, cocaína, una mochila y un teléfono fueron incautados de la habitación. Se descubrió que al menos otras tres personas estaban con la actriz, quienes fueron capturadas por cámaras de seguridad mientras huían del lugar, antes de que llegara la policía. En la grabación de video se ven tirando un paquete a una zanja. Se sospecha que contenía algún tipo de narcóticos. Sin embargo, el hermano y el abogado de Jaitt insisten en que ella nunca habría consumido cocaína debido a una condición médica que sufrió. Ambos sospechan algo más.”[Entendiendo que puede haber sido víctima de un crimen, él [su hermano] teme que haya sido víctima de un asesinato”, dijo Alejandro Cipolla, abogado de Jaitt.Respecto a la autopsia, Cipolla no participó, pero insistió en que se grabara “de principio a fin”.

El 5 de abril de 2018, Jaitt twitteó: “No me voy a suicidar, no me voy a sobredosis ni a ahogarme en la bañera, no me voy a disparar, así que si algo de esto sucede, NO FUI YO. Guarda este tweet “.



Vera con Francisco en santa Marta, (izqda) y como colaborador de Bergoglio en Argentina (derecha)

Acusaciones contra Gustavo Vera

El año pasado, en la televisión argentina durante el día, Jaitt acusó a los miembros de las ligas de fútbol de acosar sexualmente a los chicos pobres. Refiriéndose a Newell’s Old Boys, un club deportivo en Rosario, Santa Fe en Argentina, Jaitt dijo: “Informé que a los niños de las pensiones que no tenían dinero y que eran de pueblos pequeños, a los niños que jugaban en las ligas menores, se les pedía sexo oral del hombre de Newell’s Old Boys a cambio de calzado (deportivo) con tacos. Se lo pedían a los niños que no tenían dinero en absoluto “.

Entre las personas a las que acusó también se encontraba Gustavo Vera, un antiguo colaborador del Papa Francisco, y afirmó que él dirigía una red de tráfico sexual utilizando otra organización que aparentaba combatir este tráfico sexual.”¿Sabías que [Gustavo Vera] es un pedófilo? ¿Que él es un traficante?” Jaitt le preguntó a un panelista en el programa. “¿Sabías que cierra los burdeles y luego se los queda para sí mismo ilegalmente? ¿Sabías que realicé un estudio y que tengo grabaciones de video de prostitutas que hablan de eso …?”Jaitt afirmó que había presentado sus pruebas a la policía, y pasó a detallar cómo investigó a Vera.”¿Qué hice? Tomar vídeos, hacer logística y seguirlo por un año”, explicó. “Las prostitutas de las calles y, lamentablemente, de los apartamentos tuvieron que soportar ser violadas y abusadas sexualmente por 200, 500 pesos … bajo el poder del Sr. Vera”.

Al ser desafiado por un panelista que es amigo de Vera, Jaitt respondió: “Puedo probarlo todo”.

Vera es el director de La Alameda, una organización que afirma combatir el tráfico sexual en Argentina. Él es un socio de larga data del Papa Francisco, su colaboración se remonta a más de una década. Se conocieron en 2008, cuando la organización de Vera estaba pasando por un momento difícil.

Necesitábamos protección”, dijo Vera a la revista People en 2015, explicando que los miembros de su organización estaban siendo asaltados en las calles por grupos criminales que habían denunciados por ellos.

“Escuchamos al arzobispo Bergoglio dar una homilía sobre el tráfico de personas y la esclavitud y decidimos acercarnos a él”, dijo.”A partir de ese momento, trabajamos juntos en las calles”, dijo Vera. “Y cuando hubo un testigo intimidado por los perpetradores de los delitos, Jorge se aseguró de ser fotografiado con ese testigo para enviar un mensaje claro: ‘Todos estamos de pie con esta persona que ha sido tan valiente'”.

Bergoglio apodó a Vera “Trotsky de Dios”, y Vera expresó su gratitud por la protección de Bergoglio: “Estoy bastante seguro de que Lucas y yo habríamos terminado flotando río abajo si no hubiéramos tenido el apoyo y la participación de Jorge en nuestra asociación de vecinos”.

Después de la elevación de Bergoglio a la Santa Sede, invitó a Vera a visitarlo en la Casa Santa Marta, donde el Papa bautizó a los hijos de su mutuo amigo Lucas Schaerer. En febrero de 2015, Vera publicó un correo electrónico privado enviado desde el pontífice, quien temía que la Argentina pronto se vería afectada por muchos de los problemas experimentados en México.

El Papa Francisco todavía llama a Vera una vez a la semana.

En la misma aparición en la televisión, Jaitt también mencionó el bien documentado intento de Bergoglio de defender al Padre Julio César Grassi, un pedófilo condenado.

Grassi fue declarado culpable en 2009 de dos actos de agresión agravada de un menor, pero se le permitió permanecer libre mientras sus apelaciones pasaban por el sistema judicial. Durante ese tiempo reclamó el apoyo del entonces card Bergoglio, presidente de los obispos de Argentina, quien encargó a un destacado abogado de defensa criminal, Marcelo Sancinetti, que elaborara un informe para exonerar a Grassi.El informe, de 2.800 páginas, fue criticado por sus intentos de desacreditar a las víctimas, el abogado Juan Pablo Gallego, quien representó a los demandantes, diciendo que era “un caso escandaloso de cabildeo y presión sobre la Corte”.

El intento de Bergoglio de defender a Grassi no lo convenció, al encontrar al sacerdote culpable de abuso sexual y sentenciarlo a 15 años de prisión.El juez Carlos Mahiques, entre los que recibieron el informe, dijo que era “extremadamente parcial”, cuyo objetivo es “ejercer una forma sutil de presión sobre los jueces” para que se pronunciaran a favor de Grassi.

A pesar del papel público de Bergoglio en encargar el contra-estudio en nombre de Grassi, negó tener nada que ver con eso cuando se le interrogó. Un documental publicado en 2018, titulado “Abuso sexual en la iglesia: Código de silencio”, reveló un intercambio entre el pontífice y un periodista que preguntaba sobre Grassi.”¡Su Santidad! Su Santidad, en el caso Grassi, ¿trató de influir en la justicia argentina?”El Papa Francisco respondió: “No.””¿No? ¿Entonces por qué encargó una contra investigación?”El pontífice respondió: “Nunca lo hice”, antes de darse la vuelta.

Investigación sobre la muerte de Jaitt

Jaitt había recibido múltiples amenazas durante el año pasado, y recientemente había acusado a dos hombres de violarla. También estaba dispuesta a comparecer ante el tribunal por cargos de difamación presentados por Vera.

Se está iniciando una importante investigación sobre la causa de la muerte de Jaitt, que involucra a un equipo especial llamado por la procuradora general de San Isidro, Beatriz Molinelli. El equipo incluirá a varios fiscales, así como al fiscal general adjunto de San Isidro y un secretario judicial.

Traducción Religión la Voz Libre

