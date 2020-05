Bergoglio permite que los apóstatas activistas homosexuales Ewald Volgger y Franz Lackner promuevan impunemente la práctica de la sodomía en Austria

Aquí se cumple la Palabra de Dios cuando San Pablo advierte que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe prestando atención a la doctrina de los demonios y que muchos cerrarían sus oídos a la Verdad y no tolerarían la sana doctrina, sino se complacerían en el engaño diabólico rodeándose de maestros malvados que les digan las falsedades que quieren escuchar. San Pablo nos advirtió que no nos dejáramos engañar porque los homosexuales y los hombres afeminados (los travestis, los que se cambian de sexo) no se salvan sino que se condenan en el Infierno y también enfatizó que todo falso evangelio está maldito.

Estos apostatas ministros del diablo que en lugar de buscar la conversión confirman a los homosexuales en su rebelión contra Dios en realidad maldicen a esas ´parejas de homosexuales´ para que se condenen eternamente. Estos apóstatas también cometen el Pecado de la Blasfemia contra el Espíritu Santo al impugnar la Verdad revelada al desafiar las enseñanzas morales de la Iglesia, al promover el pecado de la impenitencia final y al promover el pecado de presunción de salvarse sin merecimientos sin arrepentimiento de un pecado que clama venganza al Cielo.