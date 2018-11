Bergoglio usa las canonizaciones por “motivos populistas”

“Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron.” Deuteronomio 32:17

es.news Sólo un neoconservador obcecado que ha abdicado completamente de su inteligencia puede creer que Pablo VI o el obispo Oscar Romero son santos al modo en el que la Iglesia siempre consideró a los santos, escribió el 18 de octubre el blog argentino Caminante-Wanderer.

Para el blog, Pablo VI y Romero fueron canonizados mediante un “puro acto de la voluntad” de Francisco, quien utiliza las canonizaciones “con propósitos populistas”, en orden a pintar una Iglesia “retrógrada” políticamente correcta.

El blog toma la castidad como ejemplo, para mostrar cómo las virtudes, alguna vez en el centro de una canonización, se han convertido en detalles sin importancia:

• después que monseñor Juan Carlos Maccarone, obispo de Santiago del Estero (Argentina), apareció en el 2005 en un video participando en un acto de fornicación homosexual con su chofer, Bergoglio dijo que eso era un “acto de la vida privada de Maccarone”.

• en el 2012 Bergoglio defendió a monseñor Fernando Bargalló, obispo de Merlo-Moreno (Argentina), quien fue fotografiado en un hotel exclusivo del Caribe, abrazando a una concubina rubia.

• en el 2013 Francisco dijo que él no tenía derecho a juzgar las aventuras homosexuales de monseñor Ricca. Éste administra el hotel vaticano donde vive Francisco y es su hombre de contacto en el Banco del Vaticano.

• en el 2018 Francisco promovió como sustituto en la Secretaría de Estado al arzobispo Edgar Peña Parra, quien tiene una historia de fornicación homosexual.

Bergoglio se burla a la fe al “Beatificar” a Angelelli y Romero

La canonización de Romero es inválida

Bergoglio sustituye a la Iglesia católica por la teología marxista de liberación- el rito de Sodoma- Falsos santos, falsos ritos , falsos sacramentos, falso dios.

El Padre E. Sylvester Berry advirtió: “Las profecías del Apocalipsis no solamente muestran que Satanás imitará la Iglesia de Cristo (Iglesia Católica) para engañar a la humanidad, sino que creará una iglesia de Satanás en oposición a la Iglesia de Cristo.



El Anticristo asumirá el papel de Mesías; su profeta usurpará el papel del Papa, y habrá imitaciones de los Sacramentos de la Iglesia también habrá prodigios mentirosos como una imitación forjada de la Iglesia”

Las fraudulentas canonizaciones bergoglianas demuestran que Bergoglio no es papa porque al promover la idolatría rindiéndole culto a comunistas y sodomitas viola el dogma de la infalibilidad papal y no forma parte del Magisterio Ordinario autentico de la Iglesia. Bergoglio ha tenido la osadía de desobedecer las Leyes de la Iglesia católica para hacer falsas beatificaciones sin ningún milagro y cambiando a su antojo el concepto de martirio, incluso ha violado el Primer Mandamiento pecando de idolatría al rendir veneración a réprobos como el heresiarca Martin Lutero y ponerlo a la par de los Santos o inventándose el ecumenismo de la sangre para rendir culto a ídolos de herejes que han sido asesinados estando fuera de la Iglesia católica.

Influencia de la teología Marxista de liberación en el pensamiento de Romero

Romero un cura marxista para el panteón idolátrico de Bergoglio

