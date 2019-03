´Carísimo, ruego a Dios que te prospere en todo, y goces salud, como la goza dichosamente tu alma´

3 Juan 1-3

Saludo

1 El anciano saluda al querido Gayo, a quien ama en verdad.

Alabanzas a Gayo

2 Querido hermano, pido a Dios que, así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. 3 Me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y me contaron que te mantienes fiel a la verdad.

Queridos hermanos les informo que estaré subiendo algunos videos en mi nuevo canal de YouTube Himno de Victoria sobre nutrición, mis devociones favoritas y otros temas de salud mental, espiritual y física. Muchos de ustedes saben que yo termine medicina en Colombia y trabaje como medica en varias ciudades de mi País, posteriormente cuando me mude a los Estados Unidos decidí trabajar para Dios por medio del Internet, especialmente para ayudar a los jóvenes en el area de salud mental, prevención de Suicidio, manejo del ataque de pánico, prevención de la violencia doméstica y últimamente me he dedicado a la defensa de la moral católica compartiendo información sobre el manejo de los trastornos de identidad sexual, etc.

Yo empecé a participar en algunos foros católicos para promover la moral católica por medio de la devoción de los santos, resaltando como ellos nos muestran el camino de la santidad. Me convertí en media misionera de ewtn y viaje a Alabama para conocer el canal cuando la hermana Angélica aun estaba viva, posteriormente en el 2013 me dedique de manera voluntaria a traducir las noticias de la Pagina católica de Gloria TV. Una usuaria de esa pagina me envió un video donde se exponía todo el pasado herético de Bergoglio en Argentina, en el video se estaba denunciando sus herejías contenidas en su libro “Sobre el cielo y la tierra,” inmediatamente me fui a una librería para tener el libro en mis manos donde pude comprobar con mis propios ojos que lamentablemente todo lo que se decía en el video era cierto. Me senté toda nerviosa sin poder creerlo. Yo ya le había escrito una carta a Bergoglio (a quien yo en ese momento consideraba que era el papa), para hacerle una corrección fraterna como medica sobre el tema de la homosexualidad, yo le entregue una copia de esa carta al que era el obispo en mi ciudad, el cual yo no sabía que era un herético jesuita modernista, pero cuando le entregué la carta a Cirilo Flores y le dije de que se trataba, delante de mi se quitó el disfraz de obispo y me habló exaltadamente como un activista gay mientras yo lo confrontaba y lo corregía, me hablaba de Bergoglio como si fuera su gran amigo y me afirmaba que Bergoglio pensaba igual que él, luego enfurecido me preguntó mi nombre y yo se lo dije agregándole que mi nombre, mi teléfono, mi dirección, mi pagina Web y mi email, estaban en la carta y él de manera arrogante me dijo que el tenía sobre su escritorio muchísimas cartas como la mía que terminaban en la basura. Mi pagina Web Manantial Divino fue Hackeada después de esto. Entonces a raíz de muchas otras noticias empecé a investigar el pasado de Bergoglio en Argentina, comprobando cada vez mas que la apostasía, herejía y cisma de Bergoglio comenzó en Argentina. Desde allí yo empecé a desenmascarar a Bergoglio y a raíz de esto algunos foros de paginas católicas me bloquearon, como el foro de LifesiteNews,. Voxcantor, Adelante la fe, The Wanderer – el caminante-). Yo le escribí a Michael Voris para corregirlo, y a muchos otros hermanos católicos pues me había dado cuenta que todo el pasado herético de Bergoglio estaba disponible en paginas de habla hispana y por esta razón muchos hermanos católicos también habían sido engañados. Me di cuenta que algunos sacerdotes a los que yo inicialmente les conté habían caído en la herejía modernista y maliciosamente apoyaban el modernismo herético de Bergoglio. Fui expulsada de la Pagina de Gloria TV porque el moderador que en ese momento tenía el total control de la pagina es un legionario herético liberal Gerardo Mendoza y por todos los medios quiso impedir que yo hablara y me hizo la guerra logrando que el Padre Reto me expulsara de su foro. Tiempo después el Padre Reto se dio cuenta de su error y me restableció mi cuenta.

Gracias a Dios que después de que se descubrió que Bergoglio ha encubierto a varios depredadores homosexuales y muchas de sus otras herejías han salido a la luz por su contumacia, ya varias de esas paginas que inicialmente me bloquearon ahora son las que se presentan como pioneras, aunque indirectamente sin saber ayudaron al heresiarca Bergoglio. Gloria a Dios que todo este martirio que viví inicialmente en soledad ha dado su fruto y ahora me reconforta saber que Dios les ha abierto los ojos a muchos de mis hermanos católicos que no me creían. Y que ahora muchos hermanos católicos en todo el mundo nos hemos unido para liderar la resistencia contra las herejías de Bergoglio.

Inicialmente yo escribí un Plan de acción contra apostasía donde me di cuenta que esta rebelión contra la doctrina moral de la Iglesia católica era como un infarto cardíaco que los apostatas habían instaurado justo en el corazón de la Iglesia con la intención de destruirnos y de acabar con nuestra fe. Pensé lo delicado que era el asunto porque uno no quiere que al manejar el ataque cardíaco este acabe con la vida del paciente. Y ahora vemos como esta apostasía ya se había diseminado como un cáncer silencioso antes de la toma del papado.

Nuestra misión como miembros de la Iglesia militante es seguir defendiendo nuestra auténtica fe católica nunca podemos desertar. Pero cuando un soldado ha sido herido necesita recuperarse antes de seguir dando la batalla. En esta guerra espiritual pude ver también como junto con algunos hermanos nos estamos enfermando físicamente con este bombardeo de ataques por todos lados. Algunas de las profecías que he leído explican que es un medio que utiliza el falso profeta contra quienes le resistimos.

La Santísima Virgen nos advirtió en la Salette que en este tiempo de gran tribulación: “Se sufrirán penas físicas y morales”. Los ataques espirituales no tienen explicación medica como en el caso del Padre Pío, sus exámenes de laboratorio eran normales, sin embargo él tenía síntomas de neumonía.

Sabemos que todo obra para el bien de los que amamos al Señor, y aunque en este mundo tengamos sufrimientos, enfermedades y pruebas, todo se lo ofrecemos a Cristo para su mayor honor y gloria.

La Escritura nos anima que debemos ayudarnos a soportar las carga. Sabemos que cuando al águila se le caen todas las plumas es porque le van a salir una mas fuertes con las que volaran mas alto.

La Escritura dice que nosotros somos restauradores de muros caídos por esta razón mi nueva pagina se enfocará mas en temas de salud integral. Espero tener pronto otra computadora para tener una mejor calidad en mis videos pero mientras tanto le ofrezco a Dios todo mi trabajo para su Mayor Gloria y alabanza.

Su hermana en Cristo Angie ♡

Semper fidelis

El es quien sana a los de corazón contrito, y venda sus heridas Salmos 147:3

Himno de Victoria

Malaquías 4:2 Pero para vosotros, los que teméis mi Nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos, y saldréis brincando como becerros bien cebados fuera del establo.

