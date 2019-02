El anti-Papa Bergoglio a un niño ateo: “Haz lo que sientas”

En la rueda de prensa en vuelo de regreso de Abu Dabi el anti-Papa Bergoglio contó que antes de su partida hacia los Emiratos Árabes, un niño de 13 años le preguntó : “Santidad, yo soy ateo, ¿qué tengo que hacer para convertirme en un hombre de paz?”. Y el anti Papa Bergoglio le respondió: “Haz lo que sientas”.

Y todavía muchos neo-católicos se atreven a seguirle llamando a este impostor que trabaja al servicio del diablo ´Vicario de Cristo´ en vez de ser fiel a Cristo y llamarlo correctamente vicario de Satanás y sucesor de Judas Iscariotes.

“Todo proceso tiene principios, hay un antes y un después, pero sin detenerse. Me impresionó un coloquio con un niño de 13 años en Roma. Me dijo: ‘Algunas cosas que dices me parecen interesantes, pero quiero decirte que soy ateo: ¿qué tengo que hacer como ateo para convertirme en un hombre de paz? Le dije: haz lo que sientas’. Hablé con él un poco. Me gustaba su coraje. Es ateo, pero busca lo bueno, y eso también es un proceso. Debemos respetar y acompañar todos los procesos, sean de los colores que sean. Creo que estos son pasos adelante”.